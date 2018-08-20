«Техмаш» намерен разрабатывать с Индией танковые снаряды

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех планирует провести в рамках форума «Армия-2018» переговоры с индийской стороной о совместной разработке перспективного 125-мм выстрела с бронебойным подкалиберным снарядом для танков Т-72 и Т-90.

Одним из значимых мероприятий форума «Армия-2018» для концерна могут стать переговоры с представителями индийской оборонной промышленности.

«Мы планируем обсудить вопрос об организации совместной разработки перспективного 125-мм выстрела для танков Т-72 и Т-90, обладающего улучшенными техническими характеристиками по сравнению с выстрелом «Манго», — подчеркнул генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин

Напомним, в марте 2014 года «Рособоронэкспорт» заключил контракт с Министерством обороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе Научно-исследовательского машиностроительного института им. В. В. Бахирева (НИМИ) концерна «Техмаш».

С начала прошлого года специалисты НИМИ провели монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в запуске собственного производства на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов «Манго» на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащенности производства, аттестация сотрудников. Первые партии выстрелов, собранные в Индии , прошли контрольные испытания с положительным результатом. В настоящее время индийский производитель уже испытывает и поставляет в армию выстрелы «Манго» под своей маркой.