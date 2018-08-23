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В Средиземном море прошли учения кораблей Северного флота
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В Средиземном море прошли учения кораблей Северного флота 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Корабли Северного флота (СФ) во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» провели учения по противолодочной обороне в Средиземном море, сообщила пресс-служба флота.
«Отряд боевых кораблей СФ во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провел учения по противолодочной обороне. В ходе них экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал комплекс мероприятий по поиску подлодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением противолодочного вертолета Ка-27ПЛ», — передает ТАСС сообщение флота.
Экипаж вертолета обнаружил подлодку с использованием гидроакустической станции.
Напомним, 11 августа отряд боевых кораблей Северного флота прошел Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. За время похода, начавшегося 5 июля, отряд кораблей преодолел более 6 тыс. морских миль.
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