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Два новых фрегата войдут соединение ВМФ в Средиземном море
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Два новых фрегата войдут соединение ВМФ в Средиземном море 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне", — сказал он.
По данным Рулёва, в настоящее время экипажи кораблей проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. В ходе перехода корабли выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море. «В частности экипажи фрегатов совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи по взлётам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой», — отметил Рулёв.
Кроме этого, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов кораблей.
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