Два новых фрегата войдут соединение ВМФ в Средиземном море

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне", — сказал он.

По данным Рулёва, в настоящее время экипажи кораблей проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. В ходе перехода корабли выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море. «В частности экипажи фрегатов совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи по взлётам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой», — отметил Рулёв.

Кроме этого, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов кораблей.