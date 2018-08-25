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Два фрегата ЧФ направляются в Средиземное море
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Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» совершают переход в Средиземное море 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» совершают переход из Севастополя в Средиземное море, они войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ.
«Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне», — цитирует РИА Новости начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.
В настоящее время корабли проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
18 августа фрегат «Адмирал Макаров» отправился к месту базирования в Чёрное море.
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