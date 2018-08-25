Два фрегата ЧФ направляются в Средиземное море

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В Латвии микроавтобус со спецназом столкнулся с грузовиком

СК возбудил дело по факту аварийной посадки самолёта в Уфе

В Госдуме назвали бредом заявление Рады о «землетрясении» в России из-за военного парада в Киеве