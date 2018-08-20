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Глава минобороны Латвии объяснил необходимость закупки вертолётов «Чёрный ястреб»
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Глава минобороны Латвии объяснил необходимость закупки вертолётов «Чёрный ястреб» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис сделал заявление, в котором разъяснил необходимость покупки у США четырёх вертолётов «Чёрный ястреб».
Глава ведомства объяснил: эти машины стране жизненно необходимы не только для латвийской армии, но и для общества в целом, так как «Чёрные ястребы» будут использоваться и для выполнения гражданских функций. Речь о медицинской эвакуации гражданских лиц, ликвидации пожаров и т.п.
Как сообщала «Парламентская газета», первый вертолёт Black Hawk («Чёрный ястреб») латвийская армия получит в 2021 году. Эту машину для войск республики выбрало министерство обороны Латвии. Стоимость полной сделки, по словам главы ведомства, 175 млн евро.
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