Глава минобороны Латвии объяснил необходимость закупки вертолётов «Чёрный ястреб»

Глава ведомства объяснил: эти машины стране жизненно необходимы не только для латвийской армии, но и для общества в целом, так как «Чёрные ястребы» будут использоваться и для выполнения гражданских функций. Речь о медицинской эвакуации гражданских лиц, ликвидации пожаров и т.п.

Как сообщала «Парламентская газета», первый вертолёт Black Hawk («Чёрный ястреб») латвийская армия получит в 2021 году. Эту машину для войск республики выбрало министерство обороны Латвии. Стоимость полной сделки, по словам главы ведомства, 175 млн евро.