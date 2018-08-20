Концерн «Калашников» разработал новый автомат

«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — сообщает портал «Калашников медиа».

Приводится характеристики оружия: масса без боезапаса — 4,3 кг, общая длина 880-940 мм (со сложенным и разложенным прикладом соответственно), емкость магазина — 20 патронов. Длина ствола — стандартные для серии АК 415 мм. Как писал News.ru, в мае нынешнего года концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний пистолета-пулемёта «Витязь». В нём демонстрируется использование оружия.

Разработка «Витязя» началась в 2004 году. За основу взяли АКС-74У. Оружие получило своё название в честь спецназа внутренних войск, который и заказал пистолет.