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Концерн «Калашников» разработал новый автомат
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Концерн «Калашников» разработал новый автомат 

News.ru 1 час назад
Концерн «Калашников» разработал новый автомат под винтовочный патрон стандарта НАТО. Оружие получило название АК-308.
«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — сообщает портал «Калашников медиа».
Приводится характеристики оружия: масса без боезапаса — 4,3 кг, общая длина 880-940 мм (со сложенным и разложенным прикладом соответственно), емкость магазина — 20 патронов. Длина ствола — стандартные для серии АК 415 мм. Как писал News.ru, в мае нынешнего года концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний пистолета-пулемёта «Витязь». В нём демонстрируется использование оружия.
Разработка «Витязя» началась в 2004 году. За основу взяли АКС-74У. Оружие получило своё название в честь спецназа внутренних войск, который и заказал пистолет.
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