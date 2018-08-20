Для военной полиции разработали боевой устав

Проект устава уже готов и сейчас апробируется в войсках. «Он вобрал в себя современный опыт с учетом развития и выполнения специальных задач, в том числе и за пределами территорий Российской Федерации », — сообщил начальник Главного управления военной полиции минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский

О чем идет речь? Свод правил для военных полицейских содержится в нескольких действующих документах, главные из которых — специальный федеральный закон и утвержденный президентом РФ устав этой армейской структуры. Однако это документы, если так можно выразиться, мирного времени. А на войне действуют свои правила и свои порядки.

Поэтому наряду с общевоинскими уставами в Вооруженных силах давно существуют еще и боевые уставы. Они представляют собой своего рода служебные справочники, где подробно расписаны действия воинских подразделений, частей и соединений в различных видах боя.

Многие сведения там имеют закрытый характер, поэтому боевые уставы сопровождаются пометкой «Для служебного пользования» или даже «Секретно». Судя по всему, аналогичный штамп поставят и на боевом уставе военной полиции.

О его содержании в министерстве обороны особо не распространяются. Однако генерал Ивановский не скрывает: новый боевой устав военной полиции четко определит место подчиненных ему подразделений в боевых порядках войск.

Главное, что согласно документу деятельность военной полиции отнесена к одному из видов боевого обеспечения. Иными словами, в особый период армейские правоохранители фактически поставят в один функциональный ряд с теми же военными разведчиками, инженерами, химиками или связистами.

Как это может выглядеть на практике, видно на следующем примере. Скажем, в задачу военной полиции, по боевому уставу, наверняка вошло сопровождение выдвигающихся к переднему краю армейских колонн.

Но и правоохранительные функции с нее, конечно же, никто во время войны не снимет. Кто же еще станет отлавливать в прифронтовой полосе дезертиров или спасать мирное население от солдат-мародеров. О том, что без таких, к сожалению, не обходится, говорит опыт войн и вооруженных конфликтов.

А вот что касается заградительных отрядов, тут, думается, история не повторится. Создание загранотрядов из военнослужащих-полицейских боевой устав вряд ли предусмотрел.

Впрочем, о некоторых его «практических» разделах лучше судить не умозрительно, а на основе специального учения, которое военно-полицейский главк минобороны недавно организовал на полигоне Мулино в Нижегородской области . По словам генерала Ивановского, разыгранный там сценарий как раз апробировал возможные действия армейских полицейских в период введения военного положения.

На основе этих самых действий в Главном управлении военной полиции сейчас решают, какие коррективы необходимо внести в проект боевого устава перед тем, как отправить его на согласование в заинтересованные организации и ведомства.

В качестве обучаемых в Мулино собрали более 70 комендантов и начальников армейской автоинспекции Западного военного округа. Офицерам показали, как в идеале должны работать они сами и их подчиненные в боевой обстановке, при введении режима «комендантский час».

Тут организаторам этого своеобразного тренинга очень пригодились наработки, полученные российскими военными полицейскими и автоинспекторами Сирии . В частности, их опыт оборудования блокпостов, налаживания пропускного режима в зонах деэскалации, действий при нападении диверсионно-разведывательных групп террористов на наши и сирийские воинские автоколонны с гуманитарными грузами.

Легко предположить, что все эти и другие полезные наработки нашли свое отражение в проекте боевого устава военной полиции.