Инженеры ЮВО очистили радиоактивно-зараженную воду в условиях применения «противником» ОМП

Специалисты инженерных войск отработали порядок действий по оборудованию средств полевого водообеспечения, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».

Военные инженеры соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области провели тактико-специальное учение в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

Специалисты инженерных войск отработали порядок действий по оборудованию средств полевого водообеспечения, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».

В ходе учения военнослужащие выполнили задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки. Всего было собрано и дезинфицировано более 50 тонн воды.

СКО-10, в отличие от станций предыдущего поколения, очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

В мероприятиях принимали участие более 200 военнослужащих инженерного подразделения, было задействовано 30 единиц специальной техники.