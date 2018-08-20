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Инженеры ЮВО очистили радиоактивно-зараженную воду в условиях применения «противником» ОМП
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Инженеры ЮВО очистили радиоактивно-зараженную воду в условиях применения «противником» ОМП 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты инженерных войск отработали порядок действий по оборудованию средств полевого водообеспечения, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Военные инженеры соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области провели тактико-специальное учение в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).
Специалисты инженерных войск отработали порядок действий по оборудованию средств полевого водообеспечения, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».
В ходе учения военнослужащие выполнили задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки. Всего было собрано и дезинфицировано более 50 тонн воды.
СКО-10, в отличие от станций предыдущего поколения, очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.
В мероприятиях принимали участие более 200 военнослужащих инженерного подразделения, было задействовано 30 единиц специальной техники.
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