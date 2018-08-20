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Новый российский бомбардировщик Ту-22М3М оценили в США
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Новый российский бомбардировщик Ту-22М3М оценили в США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как пишет The National Interest, этот обновленный российский бомбардировщик может стать убийцей авианосцев.
Издание отмечает, что бомбардировщик Tу-22M3, который был дешевле американского аналога B-1B Lancer, после модернизации до версии Ту-22М3М способен выполнять боевые задачи в XXI веке.
"Ту-22М3М может летать на высоте более 45 000 футов со скоростью 1.4 Маха и на дальность до 3000 миль, он получил обновленные системы связи, вооружение и навигационные системы. Обновленная навигационная система будет использовать российский ГЛОНАСС, что позволит устранить зависимость от американских спутников", — говорится в публикации.
При этом подчеркивается, что Ту-22М3М способен запускать крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-32 на расстояние в 1000 километров. Самым же страшным The National Interest считает тот факт, что российский бомбардировщик станет носителем баллистических ракет Х-15, что позволяет ему выполнять функции ядерного стратегического бомбардировщика и стать «еще одной стрелой в российском ядерном колчане». Кроме того, американское издание опасается, что Ту-22М3М становится платформой для гиперзвукового оружия.
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