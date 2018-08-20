200 сотрудников военной полиции ЮВО вернулись к месту постоянной дислокации после выполнения задач на территории Сирии

На родной земле прибывших военнослужащих встречали представители руководства военного округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

После успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики 200 военнослужащих подразделения военной полиции ЮВО вернулись домой к месту постоянной дислокации в Чеченской Республике

По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны Российской Федерации поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров.

В ходе торжественного мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды и ведомственные награды.

На родной земле прибывших военнослужащих встречали представители руководства военного округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

В торжественной встрече принял участие заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник Владимир Ковалев . В своем выступлении он отметил, что выполнение задач подразделением военной полиции, в большинстве случаев, осуществлялось в условиях сопряженных с риском для жизни.

Также полковник Владимир Ковалев выразил уверенность, что опыт, приобретённый в ходе выполнения боевых задач, будет использован подразделениями в дальнейшей службе.