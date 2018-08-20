200 сотрудников военной полиции ЮВО вернулись к месту постоянной дислокации после выполнения задач на территории Сирии 

На родной земле прибывших военнослужащих встречали представители руководства военного округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
После успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики 200 военнослужащих подразделения военной полиции ЮВО вернулись домой к месту постоянной дислокации в Чеченской Республике.
Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии.
По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны Российской Федерации поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров.
В ходе торжественного мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды и ведомственные награды.
На родной земле прибывших военнослужащих встречали представители руководства военного округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
В торжественной встрече принял участие заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник Владимир Ковалев. В своем выступлении он отметил, что выполнение задач подразделением военной полиции, в большинстве случаев, осуществлялось в условиях сопряженных с риском для жизни.
Также полковник Владимир Ковалев выразил уверенность, что опыт, приобретённый в ходе выполнения боевых задач, будет использован подразделениями в дальнейшей службе.