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«Калашников» разработал новый автомат АК-308
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«Калашников» разработал новый автомат АК-308 

RT на русском 1 час назад
Концерн «Калашников» разработал новый автомат АК-308 в калибре 7,62 мм.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщении концерна.
«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идёт подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — говорится в сообщении.
21 августа в Подмосковье откроется международный военно-технический форум «Армия-2018». На площади в 300 тыс. кв. м будет представлено около 750 образцов современного вооружения.
Подробнее — в материале RT.
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