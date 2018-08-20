«Калашников» разработал новый автомат АК-308

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщении концерна.

«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идёт подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — говорится в сообщении.

21 августа в Подмосковье откроется международный военно-технический форум «Армия-2018». На площади в 300 тыс. кв. м будет представлено около 750 образцов современного вооружения.

Подробнее — в материале RT.