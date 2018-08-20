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Сенатор призвал Запад не волноваться из-за внезапной проверки боеготовности войск РФ
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Сенатор призвал Запад не волноваться из-за внезапной проверки боеготовности войск РФ 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что внезапные проверки являются обычной практикой в российских войсках.
Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин утром, 20 июля, объявил о начале внезапной проверки боевой готовности в Центральном и Восточном военных округах, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Как уточнил министр обороны России Сергей Шойгу, проверка связана со скорым началом масштабных манёвров «Восток-2018».
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал западные страны не беспокоиться по поводу внезапной проверки
«Всегда в планах Генштаба существуют так называемые внезапные проверки частей соединений. На то это и армия, чтобы проверять боевую готовность. У нас проверка боевой готовности всегда была продумана, системна и рассчитана только на проверку боевой готовности частей соединений вооруженных сил к обеспечению безопасности. Поэтому наших европейских партнёров надо просто немножко успокоить и сказать им, что «мы с вами ни к чему не готовимся, но хотим ещё раз для себя чётко понимать, что наша боевая готовность обеспечена боевой подготовкой всех частей и подразделений». Проверка проходит каждый год, поэтому ничего страшного в этом нет, это всё плановые мероприятия. Мы всегда предупреждаем о них, сообщаем своим партнёрам и, когда возникает такая потребность, приглашаем их как наблюдателей. Я понимаю, что господ за рубежом это сильно беспокоит, но мы это делали, делаем и будем делать», — заявил сенатор.
Отметим, по словам Шойгу, проверка пройдёт с 20 по 25 августа. Особое внимание будет уделено организации и поддержанию непрерывного и устойчивого управления войсками и силами. Министр обороны подчеркнул, что результаты мероприятий необходимо будет учесть при проведении оценки состояния боеготовности и готовности к допуску на маневрах.
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