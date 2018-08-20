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В Хабаровском крае по тревоге поднято свыше 700 человек и 150 единиц техники
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В Хабаровском крае по тревоге поднято свыше 700 человек и 150 единиц техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По результатам внезапной проверки оценят готовность соединений к сентябрьским учениям «Восток-2018».
В войсках Центрального и Восточного военных округов, ВДВ и Военно-транспортной авиации объявлена внезапная проверка боеготовности. О ее проведении объявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу.
По результатам проверки оценят готовность соединений к сентябрьским учениям «Восток-2018». Они станут самыми масштабными за последние 37 лет.
Одними из первых в район выполнения задач выдвигаются подразделения связи. Их задача — обеспечить непрерывное управление войсками в любых условиях боевой обстановки.
Только в Хабаровском крае по тревоге поднято свыше 700 человек и порядка 150 единиц техники. В их число входят современные аппаратные спутниковой связи, цифровые радиорелейные станции, командно-штабные машины обеспечения видеоконференций.
В Забайкалье полтысячи военных связистов выведут на полигон Цугол около сотни единиц техники, в частности, современные аппаратные и станции связи: «Редут», «Ливень». Связисты проделают путь по дорогам общего пользования и пересеченной местности.
Военнослужащие получают обмундирование и оружие в пунктах постоянной дислокации, а боеприпасы выдают в полевых условиях. В районах формирования колонн развернуты посты химзащиты и непрерывно мониторится воздушная обстановка.
После совершения марша военнослужащие приступят к развертыванию техники в полевых условиях. Учения продлятся до конца недели.
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