В Хабаровском крае по тревоге поднято свыше 700 человек и 150 единиц техники

По результатам внезапной проверки оценят готовность соединений к сентябрьским учениям «Восток-2018».

В войсках Центрального и Восточного военных округов, ВДВ и Военно-транспортной авиации объявлена внезапная проверка боеготовности. О ее проведении объявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу

По результатам проверки оценят готовность соединений к сентябрьским учениям «Восток-2018». Они станут самыми масштабными за последние 37 лет.

Одними из первых в район выполнения задач выдвигаются подразделения связи. Их задача — обеспечить непрерывное управление войсками в любых условиях боевой обстановки.

Только в Хабаровском крае по тревоге поднято свыше 700 человек и порядка 150 единиц техники. В их число входят современные аппаратные спутниковой связи, цифровые радиорелейные станции, командно-штабные машины обеспечения видеоконференций.

В Забайкалье полтысячи военных связистов выведут на полигон Цугол около сотни единиц техники, в частности, современные аппаратные и станции связи: «Редут», «Ливень». Связисты проделают путь по дорогам общего пользования и пересеченной местности.

Военнослужащие получают обмундирование и оружие в пунктах постоянной дислокации, а боеприпасы выдают в полевых условиях. В районах формирования колонн развернуты посты химзащиты и непрерывно мониторится воздушная обстановка.

После совершения марша военнослужащие приступят к развертыванию техники в полевых условиях. Учения продлятся до конца недели.