ВСУ подводят вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 24 авг — РИА Новости . Украинские силовики подводят вооружение и технику к ряду участков на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко

"Украинская сторона продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения", — заявил Филипоненко.

Он уточнил, что по данным Народной милиции в районах населенного пункта Новотошковское, Старый Айдар, Трехизбенка, Троицкое зафиксировано нахождение гаубиц Д-30 и минометов калибром 120 миллиметров, а также автомобили «УРАЛ» с боеприпасами. «Кроме того, в район населенного пункта Лоскутовка отмечено прибытие десяти танков Т-64», — добавил Филипоненко.