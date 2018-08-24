ВСУ подводят вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР 

ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики подводят вооружение и технику к ряду участков на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"Украинская сторона продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения", — заявил Филипоненко.
Он уточнил, что по данным Народной милиции в районах населенного пункта Новотошковское, Старый Айдар, Трехизбенка, Троицкое зафиксировано нахождение гаубиц Д-30 и минометов калибром 120 миллиметров, а также автомобили «УРАЛ» с боеприпасами. «Кроме того, в район населенного пункта Лоскутовка отмечено прибытие десяти танков Т-64», — добавил Филипоненко.
По данным Народной милиции, в местах хранения отведенного вооружения украинских силовиков по-прежнему отсутствует военная техника ВС Украины: пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», четыре буксируемых гаубицы «Мста-Б», шесть самоходных гаубиц «Акация», десять танков Т-64 и Т-72, отметил Филипоненко. «Все это вооружение находится вблизи линии боевого соприкосновения и готово к применению, в том числе, по мирным населенным пунктам», — добавил он.