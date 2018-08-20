Ещё
Военный эксперт назвал условия для создания кораблей нового типа в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный эксперт назвал условия для создания кораблей нового типа в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Военный эксперт Алексей Леонков предположил, где в России могут производить боевые корабли, предназначенные для транспортировки вертолетов и самолетов. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, четкого плана по строительству вертолетоносцев в стране нет, сообщил «Пятый канал».
«Для того, чтобы строить такие корабли нужна соответствующая верфь. Есть возможность собирать подобный класс кораблей, корабли первого ранга на верфи во Владивостоке. Но нужна не только площадка, но и волевое решение, и программа», — объяснил военный эксперт.
Для этого необходимо провести научно-исследовательскую работу и сформировать модель будущего корабля на 30 — 40 лет, добавил Алексей Леонков.
360tv.ru: последние новости
Учения десантников Росгвардии испугали красноярцев Ювелирную посадку военных засняли жители Дальнего Востока Военный эксперт рассказал о разработках нового корабля для ВМФ РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми150
Германия отказалась слушать Путина603
Меркель поставила Порошенко на место239
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера61
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком6
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение