Военный эксперт назвал условия для создания кораблей нового типа в России

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, где в России могут производить боевые корабли, предназначенные для транспортировки вертолетов и самолетов. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, четкого плана по строительству вертолетоносцев в стране нет, сообщил «Пятый канал».

«Для того, чтобы строить такие корабли нужна соответствующая верфь. Есть возможность собирать подобный класс кораблей, корабли первого ранга на верфи во Владивостоке . Но нужна не только площадка, но и волевое решение, и программа», — объяснил военный эксперт.

Для этого необходимо провести научно-исследовательскую работу и сформировать модель будущего корабля на 30 — 40 лет, добавил Алексей Леонков.