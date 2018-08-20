Военный эксперт назвал условия для создания кораблей нового типа в России 

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, где в России могут производить боевые корабли, предназначенные для транспортировки вертолетов и самолетов. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, четкого плана по строительству вертолетоносцев в стране нет, сообщил «Пятый канал».
«Для того, чтобы строить такие корабли нужна соответствующая верфь. Есть возможность собирать подобный класс кораблей, корабли первого ранга на верфи во Владивостоке. Но нужна не только площадка, но и волевое решение, и программа», — объяснил военный эксперт.
Для этого необходимо провести научно-исследовательскую работу и сформировать модель будущего корабля на 30 — 40 лет, добавил Алексей Леонков.