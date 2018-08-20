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Россия уведомила членов ОБСЕ о внезапной проверке Вооруженных сил
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Россия уведомила членов ОБСЕ о внезапной проверке Вооруженных сил 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство обороны проинформировало аккредитованных в Москве военных атташе о начавшейся в Вооруженных силах внезапной проверке боеготовности, а также довела информацию об этом по каналам связи ОБСЕ.
С военными атташе встретился замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, который сообщил им о «внезапной комплексной проверке войск (сил) Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации», передает «Интерфакс».
Дополнительно информацию довели до стран-участников Венского документа 2011 года по каналам связи ОБСЕ.
Ранее было объявлено, что в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, дальней и военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности.
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