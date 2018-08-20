Россия уведомила членов ОБСЕ о внезапной проверке Вооруженных сил

Министерство обороны проинформировало аккредитованных в Москве военных атташе о начавшейся в Вооруженных силах внезапной проверке боеготовности, а также довела информацию об этом по каналам связи ОБСЕ

С военными атташе встретился замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин , который сообщил им о «внезапной комплексной проверке войск (сил) Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации», передает «Интерфакс»

Дополнительно информацию довели до стран-участников Венского документа 2011 года по каналам связи ОБСЕ.

Ранее было объявлено, что в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, дальней и военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности.