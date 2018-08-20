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В Новороссийской военной морской базе проведено учение по противоподводно-диверсионной обороне
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В Новороссийской военной морской базе проведено учение по противоподводно-диверсионной обороне 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Личному составу НВМБ необходимо предотвратить проведение диверсий как в пунктах базирования и на кораблях, так и на береговых объектах базы.
В пункте базирования кораблей Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проведено учение по противоподводно-диверсионной, обороне (ППДО) корабельных сил и береговых объектов базы.
По замыслу учения, личному составу НВМБ необходимо предотвратить проведение диверсий как в пунктах базирования и на кораблях, так и на береговых объектах базы.
В ходе учения военнослужащие НВМБ успешно справились с поставленной задачей, дежурными силами объединения были предотвращены все попытки проникновения и проноса макетов взрывчатых веществ диверсионными группами к объектам НВМБ
Также, в ходе учения личный состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) выполнили водолазные спуски на различные глубины, произвели осмотр днища и винто-рулевой группы кораблей, катеров и судов в целях обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений. А группа водолазов-минёров провела тренировки по действиям при разминировании взрывных устройств, установленных на подводной части кораблей.
В учениях были задействованы как корабли, подводные лодки и суда обеспечения, так и береговые воинские части Новороссийской военной морской базы, всего порядка 1500 военнослужащих и гражданского персонала.
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