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Истребители НАТО четырежды поднимались за самолетами РФ
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Истребители НАТО четырежды поднимались за самолетами РФ 

News.ru 42 минуты назад
Истребители воздушной полиции НАТО четыре раза за неделю поднимались в воздух из-за российских военных самолётов. Суда РФ при этом летели в международном воздушном пространстве.
Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить военно-транспортные самолеты «Ан-26», еще два раза они сопроводили по три истребителя «Су-30». При этом, часть российских самолетов летела над Балтикой с отключенными транспондерами, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
Ранее News.ru писал о том, что на Казанском авиационном заводе 16 августа выкатили новый самолёт с индексом Ту-22М3М — модернизированную версию бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М. Этот авангард ударной мощи Воздушно-космических сил России заставил понервничать экспертов в ведущих странах НАТО.
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