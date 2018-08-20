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Беларусь на форуме «Армия-2018» представит 150 образцов продукции ВПК
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Беларусь на форуме «Армия-2018» представит 150 образцов продукции ВПК 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
На закрытой площадке белорусские оружейники презентуют масштабный спектр новой и перспективной продукции, созданной с применением инновационных технологий. Эксперты смогут оценить, например, макетные образцы роботизированной техники и огневого поражения, индивидуальные средства радиосвязи, радиолокационные станции различного диапазона волн, комплексы постановки помех навигационной аппаратуре и бортовой индивидуальной защиты.
Кроме того, по данным агентства, будут демонстрироваться и «гусеничная техника, оптико-электронные изделия и оптические прицелы для бронетанковой техники и стрелкового оружия, средства отображения и обработки информации, карманные компьютеры и высокоточные ЭВМ, системы тактического звена управления оружием и войсками, тренажерные комплексы».
С образцами белорусских изделий можно будет ознакомиться и на открытой выставочной площадке. Среди новинок — унифицированный панельный компьютер УПК-46, модуль цветной дисплейный МЦД-015МФ Тип 2, авиационный дисплейный модуль с сенсорной панелью, комплекс командирских машин управления огнем для реактивной артиллерии «Легион-Б», АСУ сил специальных операций «Альянс», мобильная радиорелейная станция «Сосна-2» и многое другое.
Делегацию Минска в Кубинке будет представлять заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. По его словам, форум станет не только одной из ключевых площадок для демонстрации продукции военного назначения, но и «местом для привлечения новых партнеров и установления с ними долгосрочных взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества». Ожидается, что в мероприятии примут участие более тысячи крупнейших российских концернов, ведущие конструкторские бюро и исследовательские институты, компании из 15 стран. Они представят более 18 тысяч современных и перспективных образцов продукции военного и двойного назначения.
Дмитрий Пантус на форуме проведет встречи и переговоры с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, руководителями российских оборонно-промышленных корпораций и компаний, которые являются ключевыми партнерами, а также главами официальных делегаций из других стран.
На выставке развернут свои национальные экспозиции партнеры по ОДКБ, а также Индия, Иран, Китай, Пакистан, Словакия и Турция.
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