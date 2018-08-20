Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане выполнили десантирование на авиабазе Кант

До десантирования парашютным способом военнослужащие прошли обязательную наземную подготовку со сдачей зачетов по знанию материальной части, общего устройства парашюта и знанию мер безопасности.

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане выполнили десантирование на авиабазе Кант, дислоцированной в Республике Кыргызстан

До десантирования парашютным способом военнослужащие прошли обязательную наземную подготовку со сдачей зачетов по знанию материальной части, общего устройства парашюта и знанию мер безопасности.

Прыжки осуществлялись с различных высот при умеренной силе ветра. Такие погодные условия максимально приближают военнослужащих к обстановке, привычной для работы.