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Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане выполнили десантирование на авиабазе Кант
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Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане выполнили десантирование на авиабазе Кант 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
До десантирования парашютным способом военнослужащие прошли обязательную наземную подготовку со сдачей зачетов по знанию материальной части, общего устройства парашюта и знанию мер безопасности.
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане выполнили десантирование на авиабазе Кант, дислоцированной в Республике Кыргызстан.
До десантирования парашютным способом военнослужащие прошли обязательную наземную подготовку со сдачей зачетов по знанию материальной части, общего устройства парашюта и знанию мер безопасности.
Прыжки осуществлялись с различных высот при умеренной силе ветра. Такие погодные условия максимально приближают военнослужащих к обстановке, привычной для работы.
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