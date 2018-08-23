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Ракетоносцы и «Искандеры»: лучшие кадры третьего дня внезапной проверки войск РФ
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Ракетоносцы и «Искандеры»: лучшие кадры третьего дня внезапной проверки войск РФ 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Проверка боеготовности войск стартовала 20 августа в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018», которые состоятся этой осенью. Мероприятия затронули различные военные округа и виды войск.
В России продолжаются мероприятия в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности войск. Переброшенные на незнакомые полигоны части и подразделения приступили к практической отработке боевых задач. Министерство обороны публикует видеоролик с лучшими кадрами третьего дня маневров, состоявшихся 22 августа.
Проверка боеготовности войск стартовала 20 августа в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018», которые состоятся этой осенью. Мероприятия затронули различные военные округа и виды войск.
В Амурской области на аэродроме Украинка экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95мс отработали сложнейший элемент — дозаправку в воздухе на малой высоте. Ракетоносцы производили сближение с самолётом-заправщиком Ил-78 на расстояние около тридцати метров и совершали контакт с конусом-датчиком для перелива топлива. Высокая облачность усложняла задачу дозаправки.
В Еврейской автономной области подразделения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Восточного военного округа были выведены на полигон Бирофельд. Подразделения отработают оборудование стартовых позиций, перегрузку ракет из транспортно-заряжающей машины на боевую установку и произведут несколько серий учебных пусков.
В Хабаровском крае подразделение радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа, размещенное в полевом лагере, при выполнении задач по предназначению отразили нападение условной диверсионной группы в ночных условиях
«В ходе тактико-специального учения группа диверсантов попыталась напасть на позиции комплексов РЭБ «Красуха», «Леер», «Москва», «Мурманск», развернутых в указанном районе. Военнослужащие обнаружили «диверсантов», а затем отработали задачи по оперативному блокированию и уничтожению ДРГ условного противника», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Североморске Мурманской области подразделения РХБЗ осуществили аэрозольную маскировку при условном отражении массированного авиационного удара. Были применены стационарные и подвижные системы дымопуска, которые покрыли плотной аэрозольной завесой причальный фронт соединений надводных кораблей и территорию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов составила более двадцати квадратных километров.
ТК «Звезда»: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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