На земле и в воздухе: лучшие кадры второго дня внезапной проверки войск РФ 

Воинские формирования развернулись на незнакомых полигонах в ходе второго дня внезапной проверки боевой готовности войск России. Проверка проходит в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018».
В рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности войск и специальных учений по всестороннему обеспечению завершается переброска воинских формирований на незнакомые полигоны. Проверка в различных военных округах проходит в рамках подготовки к осенним учениям «Восток-2018».
Как сообщили в Министерстве обороны России, войска на практике отработают вопросы всестороннего обеспечения в ходе усиления группировок, рассредоточения сил авиации и перегруппировки на дальние расстояния. Ведомство опубликовало видеоролик с лучшими кадрами второго дня маневров, состоявшихся 21 августа.
В Мурманской области в ходе специального учения сил материально-технического обеспечения ремонтно-восстановительные подразделения Северного флота выполнили 52 ремонта, отработали эвакуацию 17 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной техники, повреждённой во время условных боевых действий.
В Хабаровском крае более 20 ударных вертолетов Ка-52, транспортно-штурмовых Ми-8 и тяжелых транспортных Ми-26 бригады армейской авиации и вертолетного полка из Приморского края выполнили перелеты на оперативные аэродромы в Амурской области и Забайкальском крае на дальность до трех тысяч километров. На аэродроме в Амурской области инженерно-технический состав оперативно выполнил регламентные работы и подготовку самолетов Дальней авиации Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 к вылету.
На Камчатке в главной базе Подводных сил Тихоокеанского флота — городе Вилючинске — проводится вывод подводных лодок в районы выполнения учебно-боевых задач по предназначению. Катера противодиверсионного отряда обеспечили визуальное прикрытие действий подводных лодок при помощи аэрозольной маскировки. Морские тральщики в Авачинском заливе осуществили противоминное обеспечение выхода подводных лодок.
«В Забайкальском крае на полигоне «Цугол» военнослужащие военной полиции Восточного военного округа в ходе практических действий отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и отработали вопросы охраны колонны автомобильной техники ремонтного подразделения в ходе марша», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Хабаровском крае военные метеорологи осуществят подготовку предстоящих боевых стрельб подразделений артиллерии, пусков ракет оперативно–тактическим ракетным комплексом и полетов военно-транспортной, истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации.