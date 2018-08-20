Морские пехотинцы Балтийского флота уничтожили ДРГ условного противника

В ходе тренировки военнослужащие также совершенствовали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров И способы вывода из строя коммуникаций «противника».

С разведывательным подразделением соединения морской пехоты Балтийского флота в рамках этапа боевого слаживания проведена тренировка по уничтожению условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

По замыслу мероприятия, ДРГ «противника» высадилась на побережье и продвигалась вглубь территории Калининградской области. Разведчики морской пехоты отработали задачу по организации засады и, подпустив ДРГ как можно ближе, уничтожили ее огнем из штатного вооружения.

В ходе тренировки разведчики также совершенствовали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации ГЛОНАСС, а также усовершенствованных станций ближней и переносных средств наземной разведки.

Личный состав выполнил боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, снайперских винтовок и пулеметов. Снайперские пары разведподразделения отработали вопросы маскировки в условиях лесистой местности, поиска и уничтожения снайперов условного противника.

Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими было уделено совершенствованию боевого применения вооружения и военной техники, использования специальных технических средств, приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

Комплекс учебных мероприятий морских пехотинцев на полигоне завершится батальонным тактическим учением по высадке морского десанта на необорудованное побережье с боевой стрельбой в рамках плановых тактических учений разнородных сил Балтийского флота.

В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимают участие более 500 морских пехотинцев, задействовано свыше 70 единиц военной техники.