Корабли Балтийского флота будут задействованы в форуме «Армия-2018»

Гостям и участника мероприятия будут представлены более 15 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз.

Более 15 кораблей и катеров различных классов будут представлены на показе современных образцов вооружения, военной и специальной техники Военно-Морского Флота России Кронштадте в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2018».

На открытии форума, которое состоится 21 августа, экипажами кораблей Балтийского флота будут продемонстрирован ряд элементов боевой подготовки — артиллерийский бой с кораблем условного противника, траление и подрыв плавающей мины, демонстрация огневой мощи кораблей и катеров, высадка морского десанта, оказание помощи аварийному кораблю, «вальс буксиров» и другие элементы боевой подготовки.

В общей сложности в мероприятии будут задействованы более 15 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1.5 тыс. военнослужащих Балтийского флота. Среди кораблей-участников — корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», противодиверсионный катер «Нахимовец», патрульный катер «Раптор» и другие. Кроме того, на форуме будут представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Все дни работы форума часть кораблей будет открыта для посещения специалистами и гостями мероприятия.

После завершения работы «Армии-2018» командованием Балтийского флота запланирован межбазовый переход кораблей-участников форума к местам постоянного базирования.