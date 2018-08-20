Открылся военно-технический форум «АРМИЯ-2018»

Прямо на центральной выставочной площадке стоят три настоящие сенсации. Это тяжелая боевая машина пехоты на базе «Арматы» — Т-15, оснащенная 57-мм скорострельной пушкой, самоходная зенитная 57-мм пушка, выполненной на базе БМП-3, и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3».

О «Бук-М3» наша газета уже рассказывала, сама установка еще в прошлом году демонстрировалась на закрытой экспозиции форума «АРМИЯ». Напомним, каждая пусковая установка имеет шесть ракет в специальных стартовых контейнерах. «Бук-М3» можно назвать среднекалиберной «трехсоткой». И не только из-за схожести формы пусковых контейнеров, но и за великолепные технические характеристики, делающие этот ЗРК лучшим в мире. У комплекса есть экспортное имя — «Викинг».

О боевых машинах с 57-мм орудием стоит рассказать более подробно.

Тяжелая БМП на базе «Арматы» участвовала в военных парадах на Красной площади. Но вооружена она была 30-мм пушкой, как, впрочем, и почти все современные боевые машины пехоты и десанта. БМП с 57-мм пушкой, установленной в необитаемом модуле, в комплекте с управляемыми противотанковыми ракетами 9М120 «Атака» — это сенсация. Нет в мире аналогичных по боевой мощи и защищенности машин, способных перевозить еще и пехоту.

Забытый калибр 57 мм возвращается в армию вовремя. Пушки имеют очень хорошую баллистику, что обеспечивает высокую вероятность поражения целей, в том числе воздушных. Снаряды обладают достаточной мощностью для уверенного уничтожения не только легкобронированных целей. Например, град из десяти достаточно мощных снарядов, выпущенных из скорострельной пушки, и почти одновременно разрывающихся на броне, выведет из строя любой самый современный танк. Так что применение противотанковых ракет «Атака» может не потребоваться.

Другая эксклюзивная новинка — премьерный показ самоходной зенитной 57-мм пушки, выполненной на базе БМП-3. Это результат опытно-конструкторской работы с несколько странным названием «Деривация-ПВО». Давным-давно в СССР была зенитная двуствольная самоходка ЗСУ-57-2. Потенциал у нее был прекрасный, но тогда система управления огнем по воздушным целям была не очень хорошей. И зенитку списали.

На открытой экспозиции площадью 120000 кв.м более сотни единиц новейшей военной и специальной техники

Реинкарнация 57-мм калибра говорит о том, что наши оборонщики отслеживают мировые тенденции. А там этот калибр в приоритете. Одноствольная «Деривация-ПВО» полностью превосходит свою двуствольную предшественницу.

Зенитная самоходка очень мобильна, может десантироваться парашютным способом, она плавает. Предназначена для поражения различных воздушных целей — беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса «воздух-поверхность», самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка, как сообщается, также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели. Максимальная дальность поражения — 6 км, по высоте — 4,5 км. Темп стрельбы — 120 выстрелов в минуту.

Особенность новой зенитной установки в том, что она оснащена не радиолокационной, а оптико-электронной системой обнаружения, прицеливания и сопровождения целей. То есть ее невозможно засечь средствами радиолокационной разведки, а она видит все.

На открытых экспозиционных площадках общей площадью 120 000 кв. метров выставлено более сотни единиц военной и специальной техники. Это единственный случай, когда в одном месте можно увидеть практически весь арсенал Вооруженных сил России . Интересно, что для многих образцов сооружены настоящие подиумы.

Мы позже других стран приступили к созданию боевых и разведывательных беспилотников. Похоже, отставание преодолено. На «АРМИИ-2018» показано множество беспилотных летательных аппаратов — крылатых и винтокрылых. В частности, впервые полностью демонстрируется ударно-разведывательный беспилотник «Орион-Э». Он впечатляет.

Целый ряд боевых роботов демонстрирует концерн «Калашников» . Надо отметить, что отечественные сухопутные робототехнические системы неплохо показали себя в Сирии

На аэродроме в Кубинке в рамках «АРМИИ-2018» будет свой показ. Он тоже эксклюзивен. Впервые можно вблизи, а не только в воздухе, увидеть Су-57 — наш истребитель пятого поколения. А главное — МиГ-31 с подвешенной ракетой «Кинжал».

Впервые на авиационный показ «АРМИИ» прилетела пилотажная группа Народно-освободительной армии Китая . Она называется «1 августа» — в честь даты основания НОАК. Летают пилоты на шести истребителях Chengdu J-10. Китайцы, кстати, одни из самых активных участников «АРМИИ-2018».

Одновременно с форумом в парке «Патриот» впервые проходит Международный форум «Неделя национальной безопасности». А во Владивостоке — первый этап Всероссийских соревнований по морской робототехнике. Соревнуются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, безэкипажные катера и их операторы, а также автономные необитаемые подводные аппараты.

Организаторы военно-технического салона уверены, что в будущем форумы «АРМИЯ» станут самыми популярными в мире.