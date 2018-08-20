КРЭТ станет одним из ключевых экспонентов форума «Армия-2018»

Участие в работе форума примут 21 предприятие Концерна, которые представят более 50 различных экспонатов.

Владимир Зверев. «Для нас форум «Армия» — это очень удобная площадка. Здесь мы не только можем встретить своих традиционных заказчиков, но и продемонстрировать успехи на поле диверсификации производимой продукции. Так, в этом году восемь наших предприятий привезли только гражданскую продукцию», — подчеркнул первый заместитель генерального директора КРЭТ

По его словам, еще одним важным направлением, над которым работает Концерн является импортозамещение. За последние два года предприятиями КРЭТ разработано и освоено серийное производство продукции для замены оборудования из Украины и стран НАТО . В частности, многофункциональные индикаторы, генераторы давления, навигационные системы и многие другие.

Концерн представит на выставке новое пилотажно-навигационное оборудование для самолетов, вертолетов и БПЛА, а также целый комплекс приборов, разработанных в рамках программы импортозамещения, которое не уступает, а по ряду параметров превосходит их зарубежные аналоги.

Особое внимание КРЭТ уделяет технике радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и госопознавания. На форуме данная техника будет представлена как в виде макетов, так и реально действующих новых образцов наземной техники. Данная техника положительно зарекомендовала себя во время эксплуатации в ВС РФ и предлагается иностранным заказчикам. В этом сегменте повышенным интересом будут пользоваться бортовые комплексы обороны «Витебск» и «Президент-С», предназначенные для защиты гражданских и военных самолетов и вертолетов от атак с использование управляемого оружия, отметили в пресс-службе Концерна.