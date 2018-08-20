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«Вертолеты России» завершили испытания «Ансата» в высокогорье
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«Вертолеты России» завершили испытания «Ансата» в высокогорье 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) успешно завершил высокогорные испытания легкого многоцелевого вертолета «Ансат», подтвердив возможность его эксплуатации в горной местности на высотах до 3500 метров, говорится в сообщении холдинга, поступившем в РИА Новости в понедельник.
"Все данные по итогам испытаний мы передаем в Росавиацию, с тем чтобы в дальнейшем были внесены изменения в сертификат. Сложный горный рельеф — это условия, в которых вертолетные работы особенно востребованы, поэтому для наших заказчиков очень важно, чтобы машина была к ним готова", — приводятся в сообщении слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.
В ходе испытаний вертолет выполнил серию полетов в районе плато Бермамыт (Карачаево-Черкессия), отработав в том числе посадки с имитацией отказа двигателя на высотах 2000-2500 метров. Ранее подтвержденная высота для взлета и посадки «Ансата» составляла не более 1000 метров.
"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, в зависимости от модификации может принять на борт до девяти человек. Максимальная взлетная масса машины составляет до 3,6 т, ее коммерческая нагрузка составляет 1,3 т, крейсерская скорость — до 260 км/час, максимальная — 275 км/ч, дальность полета при полной заправке — 520 км. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от —45 до +50 градусов по Цельсию.
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