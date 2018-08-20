Военнослужащие провели для детей 3-х стран экскурсию по парку боевой техники в Абхазии

В ходе мероприятия юные участники сбора уяснили тактико-технические характеристики и рассмотрели около 20 единиц техники.

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках международного военно-патриотического слёта молодежи «Азбука безопасности и выживания-2018» провели для детей 3-х стран экскурсию по парку боевой техники.

В ходе мероприятия юные участники сбора уяснили тактико-технические характеристики и рассмотрели около 20 единиц техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3, современные бронетранспортеры БТР-82АМ, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» на базе гусеничной бронемашины СУ-100 и реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобиля Урал.

Ранее в течение первых 3-х дней молодежного слёта школьники под руководством военных инструкторов освоили азы общевойсковой, технической, медицинской и огневой подготовки.

В частности, на занятии по огневой подготовке дети разобрались с техникой стрельбы из стрелкового оружия — АК-74 и пистолет ПМ. Узнали о способах применения военного штык-ножа в качестве молотка и кусачек. Каждый участник слета научился производить полную и неполную разборку и сборку оружия.