Дети на броне: на российской военной базе в Абхазии прошла экскурсия по парку боевой техники

Международный военно-патриотический слет молодежи «Азбука безопасности и выживания-2018» проходит с 16 по 23 августа.

Международный военно-патриотический слет молодежи «Азбука безопасности и выживания-2018» проходит на территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии

Участники сбора провели экскурсию по парку боевой техники для детей от трех лет. Ребята активно интересовались тактико-техническими характеристиками танков, БТРов, самоходных артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Детям разрешили не только прикоснуться к боевым машинам, но можно было залезть внутрь, покрутить ручки и постоять за пулеметом.

Международный военно-патриотический слет молодежи «Азбука безопасности и выживания-2018» проходит с 16 по 23 августа.