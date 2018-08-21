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Дети на броне: на российской военной базе в Абхазии прошла экскурсия по парку боевой техники
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Дети на броне: на российской военной базе в Абхазии прошла экскурсия по парку боевой техники 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Международный военно-патриотический слет молодежи «Азбука безопасности и выживания-2018» проходит с 16 по 23 августа.
Международный военно-патриотический слет молодежи «Азбука безопасности и выживания-2018» проходит на территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии.
Участники сбора провели экскурсию по парку боевой техники для детей от трех лет. Ребята активно интересовались тактико-техническими характеристиками танков, БТРов, самоходных артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Детям разрешили не только прикоснуться к боевым машинам, но можно было залезть внутрь, покрутить ручки и постоять за пулеметом.
Международный военно-патриотический слет молодежи «Азбука безопасности и выживания-2018» проходит с 16 по 23 августа.
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