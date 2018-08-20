Су-57 снабдили подвесным прицельным контейнером. Он ухудшает показатели малозаметности

Российский истребитель Су-57 — если точнее, его пятый летный опытный образец Т-50 — снабдили подвесным прицельным контейнером 101КС-Н. Фото самолета с новым контейнером целеуказания сделали во время авиашоу в честь 65-летия Луховицкого авиационного завода 17 августа 2018 года. На это обратил внимание авторитетный блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий

Официально контейнер обозначают как «многоканальную оптическую прицельную систему подвесного типа, предназначенную для обнаружения и опознавания наземных целей, а также для обеспечения применения авиационных средств поражения по ним».

101КС-Н / ©Виталий Кузьмин

Применение подвесного контейнера целеуказания, вероятно, снижает показатели малозаметности — ключевые для любого истребителя пятого поколения. Американский F-22 не применяет подвесной прицельный контейнер, в то время как на F-35 есть встроенная, аналогичная по своему назначению система. Отметим, что применение подвесных прицельных контейнеров наподобие Sniper Advanced Targeting Pod не получило распространения в ВВС России , хотя в случае с истребителями четвертого поколения такие устройства активно эксплуатируют на Западе.

БРЭО Су-57 / ©bmpd

В рамках первого контракта на поставку Су-57 ВВС России должны получить двенадцать таких истребителей. Полномасштабное производство самолета ожидают во второй половине 2020-х. Уже с так называемым двигателем второго этапа.

Напомним, недавно генерал-лейтенант Юрий Сушков озвучил стоимость (вероятно, внутреннюю) одного истребителя Су-57. Согласно заявлению, она приближается к двум миллиардам рублей, или примерно 30 миллионам долларов. Для сравнения: примерная экспортная стоимость одного Су-35С поколения 4+ — 100 миллионов долларов, если анализировать общую цену контракта на поставку машин китайским ВВС. Это сопоставимо со стоимостью западных аналогов.