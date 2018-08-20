Отряд кораблей и судов Северного флота вышел из порта Диксон и взял курс на северо-восток

Через ледовоопасные районы отряд кораблей и судов Северного флота пройдет в кильватерном строю за атомным ледоколом «50 лет Победы».

Сегодня отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, продолжающий переход из Енисейского залива к Новосибирским островам, в Карском море встретился с атомным ледоколом «50 лет Победы».

Старший на походе — командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев перелетел вертолётом Ка-27ПС с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на ледокол, где состоялся навигационный брифинг по дальнейшим совместным действиям при переходе проливами Матисена и Вилькицкого.

По данным ледовой разведки в проливах наблюдаются дрейфующие льдины и айсберги.

Через ледовоопасные районы отряд кораблей и судов Северного флота пройдет в кильватерном строю за атомным ледоколом «50 лет Победы». Навигационную безопасность при ледовой проводке отряда кораблей и судов обеспечения также будет обеспечивать дизель-электрический ледокол Северного флота « Илья Муромец ».

За несколько лет регулярных арктических походов накоплен богатый опыт совместного плавания в ледовоопасных районах боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота и ледоколов Госкорпорации Росатом

В конце прошлой недели отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» покинул самый северный порт континентальной части России — Диксон. Корабли и суда взяли курс на северо-восток и продолжили следовать маршрутом арктического похода, который на отдельных этапах совпадает с трассой Северного морского пути.

Движение на северо-восток продолжат большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский», «Кондопога», ледокол «Илья Муромец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-143. В состав отряда также вошло гидрографическое судно Северного флота «Горизонт», выполняющее плановые задачи в назначенных районах Северного Ледовитого океана.

До захода в порт Диксон экипажи отряда кораблей и судов Северного флота в акватории Баренцева моря провели учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения.

На этапе перехода Баренцевым морем экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» также провёл ряд учений по организации противолодочной и противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.

Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. За время перехода отряд прошел более 1700 морских миль.