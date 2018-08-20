Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2017-2018 годах

С приходом Сергея Шойгу на пост министра обороны в ноябре 2012 года в 2013 году ведомство возобновило практику внезапных проверок российской армии, позволяющих оценить уровень боеготовности вооруженных сил и наметить пути решения существующих проблем.

В начале 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что практика проведения внезапных проверок российских Вооруженных сил должна быть продолжена, она себя хорошо зарекомендовала и позволяет последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений. Сегодня внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск.

По данным на июль 2018 года, с 2016 года проведено 7698 учений различного уровня. Состоялось более 750 проверок войск, в том числе 530 внезапных.

20 августа внезапная проверка боеготовности началась в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

22 июня стало известно, что мотострелковое соединение Восточного военного округа было поднято по тревоге в Еврейской автономной области . Подразделения на штатной боевой технике были выведены на полигон, где состоялись контрольные стрельбы из боевых машин пехоты, танков и другого вооружения. Далее подразделениями были отработаны огневые и специальные задачи в едином тактическом замысле. В ходе проверки соединения были задействованы специалисты РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, инженерно-саперные подразделения, специалисты тыла и военные медики. Всего к мероприятиям привлекалось более 2,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц боевой и специальной техники.

7 февраля около 5 тысяч мотострелков и артиллеристов соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кузбассе и на Алтае , были подняты по учебной тревоге для внезапной проверки боеготовности.

31 января в Приамурье в рамках внезапной проверки боевой готовности военнослужащие соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) были подняты по учебной тревоге. К маневрам привлекалось около 500 военнослужащих и более 70 единиц автомобильной и специальной техники.

8 января в артиллерийском соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Республике Адыгея для поддержания боевой готовности в праздничные дни были подняты по тревоге подразделения антитеррора. Во внезапной проверке в общей сложности были задействованы около 100 военнослужащих и 5 единиц боевой и специальной техники.

1 января была проведена внезапная проверка подразделения антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Дагестане . В рамках учебного мероприятия были отработаны действия по блокированию условного противника, проникшего на территорию военных городков в городе Буйнакск и поселке Герей-Авлак с целью захвата склада боеприпасов и парка боевых машин. В мероприятиях внезапной проверки было задействовано около 50 военнослужащих и пять единиц боевой техники.

2017 год 30 октября пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщила, что соединение морской пехоты Тихоокеанского флота было поднято по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности. Учения по плану внезапной проверки прошли в несколько этапов. На первом этапе военные действовали в составе подразделений, далее — в составе соединения. На завершающем этапе на полигонах «Бамбурово» и «Горностай» морпехи провели боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80 по мишенным позициям, имитирующим технику и живую силу условного противника.

Крым. 28 августа объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа привели в полную боеготовность в ходе внезапной проверки. По сигналу боевой тревоги был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания

24 июля масштабная внезапная проверка боевой готовности стартовала в Восточном военном округе. В мероприятии были задействованы соединения округа, дислоцированные в Республике Бурятия Забайкальском крае , часть авиационных частей объединения ВВС и ПВО. Всего в проверке участвовали до восьми тысяч военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, свыше трех тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

20 июля мотострелковые подразделения Восточного военного округа на Сахалине были подняты по тревоге и в рамках внезапной проверки боевой готовности уничтожили тактический воздушный десант условного противника. В учении задействовали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» и минометы.

17 июня в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы), дислоцированные в Курской области , отработали специальные задачи по прикрытию своих войск от ракетного удара условного противника. В общей сложности в тренировке участвовало более 20 различных комплексов и станций радиоэлектронной борьбы.

13 июня внезапная проверка готовности подразделений по противодействия терроризму состоялась в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и на острове Сахалин.

1 июня в рамках проверки уровня боевой готовности сил управлением Южного военного округа был поднят по тревоге отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Краснодарском крае . К внезапной проверке были привлечены 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.

30 мая была проведена внезапная проверка подразделений антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в республике Дагестан. В мероприятиях внезапной проверки было задействовано около 100 военнослужащих и пять единиц боевой техники.

27 апреля внезапная проверка подразделений антитеррора Восточного военного округа прошла в Хабаровске в рамках контрольных проверок зимнего периода обучения.

25 апреля корабли Каспийской флотилии России вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности. В учениях были задействованы ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер «П-351» «Грачонок», а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.

19 апреля подразделения ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области были подняты по учебной тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

23 марта в Подмосковье началась внезапная проверка боеготовности Кантемировской танковой дивизии. К проверке было привлечено более тысячи военных и около 300 единиц боевой и спецтехники.

20 марта девятнадцать самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) были перебазированы в Астраханскую область на полигон Ашулук в рамках внезапной проверки боеготовности. В ходе беспосадочного перелета авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из Красноярского края дважды дозаправлялись топливом в воздухе. Протяженность их маршрута составила более четырех тысяч километров.

15 марта внезапная проверка боеготовности Новороссийской военно-морской базы была организована штабом Южного военного округа. В ходе проверки на побережье Черного моря развернули ракетные комплексы «Бастион» и артиллерийские «Берег», также в ней участвовали более 10 кораблей и судов и 100 единиц техники.

13 марта началась внезапная проверка боевой готовности ряда соединений и воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях, Карачаево-Черкесии и Адыгее, а также подразделений российских военных баз в республиках Армения Абхазия . К практическим мероприятиям привлекли около 6 тысяч военнослужащих, 1,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Задействовано более 20 штабов и других органов военного управления.

14 февраля внезапная проверка боевой готовности соединений и воинских частей стартовала в Западном военном округе. В высшие степени боевой готовности были приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, ленинградская военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга , Псковской, Новгородской областей и Карелии

14 февраля специальная комиссия под руководством командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа приступила к внезапной проверке боеготовности и боеспособности мотострелкового соединения в Бурятии.

13 февраля в воинской части железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированной в Комсомольске-на-Амуре , состоялась внезапная проверка подразделений противодействия терроризму. В ходе тактико-специальных учений военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по блокированию диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся захватить одно из зданий воинской части.

7 февраля внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии. Всего к проверке привлекались около 45 тысяч военных и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.

3 февраля прошла внезапная проверка боевой готовности соединений морской авиации и противовоздушной обороны Тихоокеанского флота. К проверке привлекались экипажи самолетов МиГ-31, Ил-38, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота, а также подразделения соединения ПВО флота.

17 января внезапная проверка подразделений противодействия терроризму прошла в штабе Восточного военного округа в Хабаровске.