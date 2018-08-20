Эксперт назвал причину отказа от создания российского вертолётоносца

Капитан первого ранга в эфире НСН поддержал решение не строить отечественный вертолётоносец.

России не будут строить вертолётоносцы в чистом понимании этого слова. Об этом заявил в интервью глава Минпромторга России Денис Мантуров . По его словам, вертолёты смогу нести различные категории кораблей и судов ВМФ, в том числе на авианесущих и десантных. Поэтому на данном этапе в РФ обсуждается вопрос создания авианосца для Военно-Морского флота, сообщает «Интерфакс»

Эксперт: Русскому флоту не нужно «бестолковое корыто» от Рогозина Капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков , который ранее служил в Генштабе РФ , в эфире НСН заявил, что строить вертолётоносцы для ВМФ не нужно, так как для него нет задач.

«Вертолётоносцы — это универсальные десантные корабли, которые предназначены для действия экспедиционных сил и операций далеко за пределами своей страны. В сегодняшней России нечего делать далеко за пределами страны (высаживать какой-то десант или ещё чего-то). Главная задача нашего флота — решать задачи прикрытия берегов от ударов в морских направлениях. В лучшем случае, это поддержка союзников, но для этого не нужны десантные корабли. Такие дорогостоящие и большие корабли, как универсальный десантный корабль, не нужны, потому что для него нет задач. Так что это абсолютно правильное решение», — заверил НСН Сивков.