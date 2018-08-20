Две сотни российских военных полицейских вернулись в Чечню из Сирии 

Отличившимся военнослужащим вручены госнаграды, сообщили в Минобороны РФ.
В торжественной встрече принял участие заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник Владимир Ковалев. По его словам, полицейские выполняли в условиях, в большинстве случаев сопряженных с риском для жизни.
«200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) вернулись домой к месту постоянной дислокации в Чеченской Республике после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщили в военном ведомстве.
Опыт, полученный в САР будет применяться подразделениями в дальнейшей службе.