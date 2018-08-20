Ещё
Две сотни российских военных полицейских вернулись в Чечню из Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две сотни российских военных полицейских вернулись в Чечню из Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отличившимся военнослужащим вручены госнаграды, сообщили в Минобороны РФ.
В торжественной встрече принял участие заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник Владимир Ковалев. По его словам, полицейские выполняли в условиях, в большинстве случаев сопряженных с риском для жизни.
«200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) вернулись домой к месту постоянной дислокации в Чеченской Республике после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщили в военном ведомстве.
Опыт, полученный в САР будет применяться подразделениями в дальнейшей службе.
ТК «Звезда»: последние новости
Масштабные учения спецназа стартовали на юге России В Армении прошли соревнования среди артиллеристов двух стран на полигоне Алагяз Крайняя группа новобранцев российской военной базы ЮВО в Абхазии приведена к военной присяге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отказалась слушать Путина374
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера54
В Киеве прояснили вопрос о нападении на Крым35
Меркель поставила Порошенко на место294
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком4
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
03:11
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение