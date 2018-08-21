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Россия и ЦАР подпишут соглашение о военном сотрудничестве
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Россия и ЦАР подпишут соглашение о военном сотрудничестве 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Россия и Центральноафриканская республика сегодня, 21 августа, подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной сфере, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Мари-Ноэль Кояра на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.
«Сегодня мы подпишем межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, реализация которого будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере», — сказал Шойгу, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.
По его словам, активизация военного сотрудничества отвечает интересам обеих стран.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.
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