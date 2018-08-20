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Путин объявил в войсках внезапную проверку боеготовности
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Путин объявил в войсках внезапную проверку боеготовности 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин распорядился объявить внезапную проверку боевой готовности в частях Восточного и Центрального военных округов, Военно-транспортной и Дальней авиации, а также в Воздушно-десантных войсках. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на заявление Министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", — сказал Шойгу.
По его словам, внезапная проверка боеготовности организована в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018».
Глава военного ведомства призвал всех участников маневров «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».
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