Стало известно, когда ядерная «Арктика» выйдет на испытания

После испытаний судно должно перейти в Мурманск на базу «Атомфлота», где будет произведена передача ледокола заказчику.

Атомный ледокол «Арктика» выйдет на ходовые испытания в 2019 году, сообщает ФГУП «Атомфлот».

«Ходовые испытания нового универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика»» начутся в четвертом квартале 2019 года», — говорится в сообщении компании.

Согласно проекту Росатомфлот должен получить еще два ледокола этого типа — «Урал» и «Сибирь» будут сданы в 2019 и 2020 годах соответственно.

Торжественный спуск головного ледокола серии на воду состоялся в июне 2016 года. В мае текущего года на него был загружен турбогенератор.