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Стало известно, когда ядерная «Арктика» выйдет на испытания
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Стало известно, когда ядерная «Арктика» выйдет на испытания 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
После испытаний судно должно перейти в Мурманск на базу «Атомфлота», где будет произведена передача ледокола заказчику.
Атомный ледокол «Арктика» выйдет на ходовые испытания в 2019 году, сообщает ФГУП «Атомфлот».
«Ходовые испытания нового универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика»» начутся в четвертом квартале 2019 года», — говорится в сообщении компании.
Согласно проекту Росатомфлот должен получить еще два ледокола этого типа — «Урал» и «Сибирь» будут сданы в 2019 и 2020 годах соответственно.
Торжественный спуск головного ледокола серии на воду состоялся в июне 2016 года. В мае текущего года на него был загружен турбогенератор.
Ранее сообщалось, что Балтийский завод может получить заказ на строительство еще двух ледоколов проекта 22220.
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