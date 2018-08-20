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Из-за учений, объявленных Путиным, над Екатеринбургом начали летать военные вертолеты
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Из-за учений, объявленных Путиным, над Екатеринбургом начали летать военные вертолеты 

e1.ru 30 минут назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцы сегодня, 20 августа, заметили в небе над Академическим военные вертолеты. Читатели E1.RU успели сфотографировать их и снять на видео.
— Над лесом Амундсена — Воровского летает вертолет, уже шесть кругов сделал, — написал наш читатель.
В пресс-службе Центрального военного округа E1.RU рассказали, что появление военной авиации над Екатеринбургом связано с внеплановыми учениями, о которых сегодня объявил Владимир Путин.
Учения будут проходить в частях Центрального и Восточного военных округов. Они проводятся в преддверии масштабных учений «Восток-2018».
— Проверку (учения. — Прим. ред.) провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами, — цитирует министра обороны Сергея Шойгу РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что в ходе учений необходимо «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».
В прошедшую субботу над Кольцово летали истребители. Выяснилось, что они были из Китая. В пресс-службе аэропорта от комментариев по поводу их прилета воздержались, но мы все же узнали, зачем семь единиц боевой авиации прилетели в Екатеринбург.
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