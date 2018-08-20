В Армении прошли соревнования среди артиллеристов двух стран на полигоне Алагяз

В первенстве принимали участие четыре лучших минометных расчета, по два от ВС России и ВС Армении

На высокогорном полигоне Алагяз завершились соревнования минометных расчетов среди военнослужащих российской военной базы в Армении и Вооруженных Сил минобороны Республики Армения.

В первенстве принимали участие четыре лучших минометных расчета, по два от каждой страны. По условиям конкурса расчеты поражали цели, имитирующие легкобронированную технику и живую силу условного противника на дальности от 500 до 2000 метров тремя минами из 120-мм возимого миномета 2С12 «Сани». Для ориентирования и связи военнослужащие использовали карту, компас, бинокль и современную радиостанцию шестого поколения «Азарт».

Помимо этого, минометчики состязались в точной стрельбе из ручного гранатомета РПГ-7, штатного стрелкового оружия и в преодолении по скорости и времени полосы препятствий протяженностью более 3тыс. метров.

Особенностями проведения соревнований являлось проведение стрельб в дневное и ночное время суток без подготовки огневых позиций на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

По результатам соревнований лидером стала команда российской военной базы в Гюмрийском военном гарнизоне. Победители состязаний награждены кубками, грамотами и ценными подарками.