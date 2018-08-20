Модернизированный «Панцирь-С1М» испытают в 2019 году

Сергея Чемезова. Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» планируют испытать до конца 2019 года. До декабря 2018-го состоятся испытания ракеты для этого ЗРПК, сообщает РИА Новости с ссылкой на главу «Ростеха»

Он пока не раскрыл ее характеристики, лишь отметив, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам.

Отметим, что «Панцирь-С1» предназначен для наземного и морского базирования. Он должен защищать гражданские и военные объекты, в том числе и комплексы Противовоздушной обороны большой дальности. Используется с 2008 года. Его экипаж составляет три человека, время развертывания — до пяти минут, время реакции — от до шести секунд. «Панцирь» имеет 12 зенитных ракет и два зенитных пулемета, 1400 снарядов. Его производитель — Конструкторское бюро приборостроения в Туле.

Есть предположения, что модернизированный «Панцирь» получил более совершенный радиолокатор и теперь будет видеть цель дальше, чем нынешний ЗРПК. Дистанция, на которой она может засечь установленую цель и попасть в нее, тоже увеличилась почти в полтора раза.

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