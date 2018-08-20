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«Панцирь-С1М»: Россия укрепляет свои позиции в оборонном комплексе
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«Панцирь-С1М»: Россия укрепляет свои позиции в оборонном комплексе 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В России вскоре будут проведены испытания усовершенствованного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М».
— Испытания планируются провести в IV квартале, — сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По словам специалистов, по многим показателям она будет превосходить свою предшественницу, но по каким именно, не уточняется.
— Естественно, что разработки в оборонном комплексе идут под грифом «совершенно секретно» и выдача любой информации считается разглашением государственной тайны, — сообщил «ВМ» военный эксперт майор в отставке Александр Андреев. — Я сам служил в ракетных войсках и не понаслышке знаю, что такое ЗРПК «Панцирь». Очень эффективный комплекс, который приспособлен практически для всех родов войск.
Как говорит эксперт, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс предназначен для наземного и морского базирования. Стоимость одного из таких комплексов — от 12 до 15 миллионов долларов США.
— При этом существует упрощенная и удешевленная версия «Панциря», которая идет на экспорт, — делится с «ВМ» Александр Андреев. — Экспортный вариант содержит только оптико-электронную систему управления огнем. Естественно, новые разработки никуда экспортироваться не будут, так как в условиях нарастающего кризиса между Россией и странами НАТО невыгодно, чтобы наши разработки были доступны еще кому-то. А военные США уже в военном плане равняются на Россию и стараются любыми путями узнать, что разработано в оборонном комплексе.
Испытания ЗРПК «Панциирь-С1М» планируется завершить до конца 2019 года.
— Данные испытания только поднимают рейтинг России в продаже военного оружия в мире, — делится политолог Александр Асафов. — Это вызывают бурую негодования в США. Они очень недовольны тем, что Россия поставляет оружие в латиноамериканские страны, и бывший госсекретарь США признал, что они «проспали» это. При этом США предлагают на экспорт устаревшие военные новинки, что ставит Россию в наиболее выгодные условия. И это сказывается на том, что США увеличивают бюджет на ВПК. Однако преимущество России перед другими странами в лидерстве новейшего оружия несомненно.
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