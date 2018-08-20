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Подготовка к учениям «Восток-2018»: кадры масштабной внезапной проверки
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Подготовка к учениям «Восток-2018»: кадры масштабной внезапной проверки 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Внезапная проверка стартовала в рамках подготовки к учениям «Восток-2018» в Центральном и Восточном военных округах, Воздушно-десантных войсках, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Основная цель проводимых мероприятий — оценка состояния боевой готовности органов военного управления, объединений, соединений и воинских частей, проверка качества их подготовки к участию в маневрах «Восток-2018», говорится в сообщении российского военного ведомства.
Проверка пройдет с 20 по 25 августа в два этапа. На первом этапе войска приведут в высшие степени боевой готовности.
На втором этапе воинские формирования осуществят развертывание на общевойсковых и морских полигонах, где пройдут оперативно-тактические и тактические.
После этого военнослужащие проведут стрельбы на незнакомых полигонах из штатного ооружения.
Авиация совершит перелеты на максимальный радиус действия с дозаправкой в воздухе и сосредоточением на оперативных аэродромах, корабли и суда отработают задачи боевого маневрирования и учебных стрельб на морских полигонах.
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