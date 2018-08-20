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Индия провела успешные испытания управляемой бомбы и противотанковой ракеты
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Индия провела успешные испытания управляемой бомбы и противотанковой ракеты 

ТАСС 6 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (ДРДО) провела успешные испытания управляемой бомбы SAAW и противотанковой управляемой ракеты HELINA индийской разработки. Как сообщает в понедельник газета Business Standard, тестирование новых вооружений прошло в воскресенье: бомба SAAW была испытана на полигоне Чандан в штате Раджастхан на северо-западе страны, а испытания ракеты HELINA прошли на полигоне Покхран в том же штате.
По данным издания, в ходе проверок бомба SAAW точно поразила заданную цель и полностью ее разрушила. Пуск ракеты HELINA был произведен с вертолета, ракета также успешно уничтожила цель. Кроме того были подтверждены заданные характеристики этих новых видов оружия, которые были полностью разработаны и сделаны в Индии, указывает газета.
Министр обороны Нирмала Ситараман поздравила ДРДО, а также индийские ВВС и Сухопутные силы с успешными испытаниями, заявив, что новые вооружения укрепят обороноспособность страны, отмечает издание.
SAAW (Smart Anti Airfield Weapon) — самонаводящееся высокоточное оружие, созданное для уничтожения взлетно-посадочных полос и инфраструктуры аэродромов противника, а также для поражения бункеров, ангаров и других подобных объектов. SAAW сбрасывается самолета и способна поражать цели на дистанции до 100 км.
HELINA (Helicopter-launched Nag) — вариант индийской противотанковой управляемой ракеты Nag, предназначенной для использования с вертолетов. Эта противотанковая ракета третьего поколения, которая создана в индийской Организации оборонных исследований и разработок, при ее создании был реализован принцип «выстрелил и забыл».
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