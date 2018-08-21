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В России представили новую БМП «Басурманин»
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В России представили новую БМП «Басурманин» 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Ростех» представил на выставке «Армия-2018» модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин», сообщила пресс-служба корпорации.
«Госкорпорация «Ростех» представила на форуме модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, существенно улучшило ее боевые характеристики», — передает ТАСС сообщениие пресс-службы.
Обновленный «Басурманин» получил 30-миллиметровый боевой модуль от БТР-82А с автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым комплексом «Метис».
Подвижность машины улучшена за счет нового двигателя, а плавучесть и водоходность улучшены за счет установки водоизмещающих крыльев.
Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Сергей Абрамов, БМП-1 «получила, по сути, вторую жизнь».
Благодаря новому унифицированному боевому отделению «Басурманин» получил возможность эффективно поражать легкобронированную технику на дальностях до 2 тыс. метров, а также беспилотники и вертолеты.
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