В России представили новую БМП «Басурманин»

«Ростех» представил на выставке «Армия-2018» модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин», сообщила пресс-служба корпорации.

«Госкорпорация «Ростех» представила на форуме модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, существенно улучшило ее боевые характеристики», — передает ТАСС сообщениие пресс-службы.

Обновленный «Басурманин» получил 30-миллиметровый боевой модуль от БТР-82А с автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым комплексом «Метис».

Подвижность машины улучшена за счет нового двигателя, а плавучесть и водоходность улучшены за счет установки водоизмещающих крыльев.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Сергей Абрамов , БМП-1 «получила, по сути, вторую жизнь».

Благодаря новому унифицированному боевому отделению «Басурманин» получил возможность эффективно поражать легкобронированную технику на дальностях до 2 тыс. метров, а также беспилотники и вертолеты.