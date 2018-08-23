Ростех создал комплекс «Серп» для уничтожения беспилотников в городе 

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Холдинг «Росэлектрорика» (входит в госкорпорацию «Ростех») создал новый комплекс «Серп» для борьбы с беспилотниками в условиях плотной городской застройки.
Об этом сообщили в среду журналистам в Ростехе в рамках форума «Армия-2018».
"Система «Серп»… обеспечивает автоматическое сопровождение и подавление бортовой аппаратуры дронов на расстоянии до 20 км. Система «Серп» может вывести из строя малогабаритные дроны, летящие на предельно малых высотах в условиях плотной городской застройки", — сообщили в госкорпорации.
В Ростехе уточнили, что «Серп» не имеет активного передатчика и использует поле, создаваемое теле— и радиопередающими центрами.