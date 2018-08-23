Ростех создал комплекс «Серп» для уничтожения беспилотников в городе

Об этом сообщили в среду журналистам в Ростехе в рамках форума «Армия-2018».

"Система «Серп»… обеспечивает автоматическое сопровождение и подавление бортовой аппаратуры дронов на расстоянии до 20 км. Система «Серп» может вывести из строя малогабаритные дроны, летящие на предельно малых высотах в условиях плотной городской застройки", — сообщили в госкорпорации.

В Ростехе уточнили, что «Серп» не имеет активного передатчика и использует поле, создаваемое теле— и радиопередающими центрами.