Ещё
Ростех создал комплекс «Серп» для уничтожения беспилотников в городе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду

Ростех создал комплекс «Серп» для уничтожения беспилотников в городе 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Ростех
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Холдинг «Росэлектрорика» (входит в госкорпорацию «Ростех») создал новый комплекс «Серп» для борьбы с беспилотниками в условиях плотной городской застройки.
Об этом сообщили в среду журналистам в Ростехе в рамках форума «Армия-2018».
"Система «Серп»… обеспечивает автоматическое сопровождение и подавление бортовой аппаратуры дронов на расстоянии до 20 км. Система «Серп» может вывести из строя малогабаритные дроны, летящие на предельно малых высотах в условиях плотной городской застройки", — сообщили в госкорпорации.
В Ростехе уточнили, что «Серп» не имеет активного передатчика и использует поле, создаваемое теле— и радиопередающими центрами.
ТАСС: последние новости
На автотрассе в Хабаровском крае организовали полевой аэродром Первые итоги форума "Армия-2018": танк Т-14 "Армата" будет иметь спрос на экспортном рынке В российской армии появятся новейшие легкие истребители
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где Петросян взял миллиард174
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду53
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой3
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года361
Кого из российских звезд убил СПИД111
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
01:06
Выходка британских туристов в Риме оскорбила всю Италию
Происшествия
01:00
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой
Шоу-бизнес Другое
00:31
Племянница Скрипаля предположила, что он мертв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение