Ростех представил на «Армии-2018» первый серийный комплекс ПВО «Сосна»

"Новый мобильный комплекс успешно прошел госиспытания и должен сменить в российской армии ЗРК «Стрела-10М», — отметили в Ростехе.

Как рассказали в госкорпорации, комплекс «Сосна» обеспечивает поражение целей на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток. Одна боевая машина несет 12 малогабаритных зенитных ракет «Сосна-Р» и оснащена высокоточной оптико-электронной системой управления, защищенной от помех. Комплекс предназначен для защиты войсковых частей и подразделений в том числе от высокоточного оружия и средств воздушной разведки.

"Малые масса и габариты ракет позволяют ЗРК действовать без специальной транспортно-заряжающей машины. Вращающаяся часть комплекса выполнена в виде боевого отделения, которое может устанавливаться на различные транспортные средства грузоподъемностью выше 3,5 т", — уточнили в пресс-службе Ростеха.

Комплекс «Сосна» разработан в КБточмаш им. Нудельмана (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха).

Ранее сообщалось, что «Высокоточные комплексы» в 2017 году завершили государственные испытания зенитного ракетного комплекса «Багульник». Согласно данным открытых источников, «Багульник» является боевым модулем «Сосны».