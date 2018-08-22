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Ростех представил на «Армии-2018» первый серийный комплекс ПВО «Сосна»
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Ростех представил на «Армии-2018» первый серийный комплекс ПВО «Сосна» 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2018», который проходит в Подмосковье, первый серийный образец нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна». Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Ростеха.
"Новый мобильный комплекс успешно прошел госиспытания и должен сменить в российской армии ЗРК «Стрела-10М», — отметили в Ростехе.
Как рассказали в госкорпорации, комплекс «Сосна» обеспечивает поражение целей на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток. Одна боевая машина несет 12 малогабаритных зенитных ракет «Сосна-Р» и оснащена высокоточной оптико-электронной системой управления, защищенной от помех. Комплекс предназначен для защиты войсковых частей и подразделений в том числе от высокоточного оружия и средств воздушной разведки.
"Малые масса и габариты ракет позволяют ЗРК действовать без специальной транспортно-заряжающей машины. Вращающаяся часть комплекса выполнена в виде боевого отделения, которое может устанавливаться на различные транспортные средства грузоподъемностью выше 3,5 т", — уточнили в пресс-службе Ростеха.
Комплекс «Сосна» разработан в КБточмаш им. Нудельмана (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха).
Ранее сообщалось, что «Высокоточные комплексы» в 2017 году завершили государственные испытания зенитного ракетного комплекса «Багульник». Согласно данным открытых источников, «Багульник» является боевым модулем «Сосны».
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