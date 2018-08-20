Специалисты международной экспедиции завершили подъем двигателя истребителя авиаполка «Нормандия-Неман» в Смоленской области

Всего к поисковым работам и обеспечению полевого лагеря от Западного военного округа привлечено более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной техники. Работы планируется завершить до конца августа.

Специалисты Международной экспедиции завершили подъем основной части истребителя авиаполка «Нормандия-Неман».

Двигатель весом более 900 кг находился на глубине около 6 метров. Подъем осуществлялся в три этапа: размытие прилегающих твердых пород грунта, вывешивание двигателя в воде с передвижение к месту поднятия и буксирование его на поверхность при помощи платформы с направляющими.

В ходе первичного анализа частей узлов и агрегатов были обнаружены крупные части самолета, на которых сохранились специальные номера, номера запасных частей, а также идентификационные номера, по которым специалисты экспедиционного центра установили, что будет осуществлен подъем самолета

Як-1.

После подъема двигателя по номеру специалисты подтвердили нахождение места падения самолета Як-1. Согласно архивным документам Министерства обороны в 1943 году на этом самолете в свой последний полет ушел французский летчик Жан Блаз Де Сибур

Свыше 1000 фрагментов фюзеляжа, внутренних узлов и агрегатов самолета авиаполка «Нормандия-Неман» было найдено в ходе ведения второго этапа поисковых работ международной экспедиции в Смоленской области

На месте крушения истребителя водолазы с 6 метровой глубины подняли крупные фрагменты лобового бронестекла толщиной около 4 см, часть масленого насоса, карбюратора и радиостанции что говорит о принадлежности фрагментов к самолету семейства Як.

Разброс фрагментов самолета на площади 20 на 15 метров, их состояние и более 6 метров глубина залегания говорит о вертикальном падении на большой скорости около 500 км/ч.

Всего к поисковым работам и обеспечению полевого лагеря от Западного военного округа привлечено более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной техники. Работы планируется завершить до конца августа.