Минобороны уведомило иностранных военных атташе о внезапной проверке боеготовности ВС РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин в понедельник проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в России, о внезапной проверке боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Генерал-полковник А. В. Фомин в ходе мероприятия проинформировал о проведении в Вооруженных силах Российской Федерации внезапной комплексной проверки войск [сил] Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Подробно обозначил задачи, которые должны решаться в ходе внезапной проверки, а также привлекаемые силы и средства", — сказали в ведомстве.

По данным министерства, «с целью укрепления мер доверия по каналам связи ОБСЕ указанная информация дополнительно доведена до государств — участников Венского документа 2011 года».

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о начавшейся в понедельник по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина внезапной проверке боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, дальней и военно-транспортной авиации. Она продлится до 25 августа.