Китай проведет «Суворовскую атаку» 

Международные армейские игры-2018 (IAG-2018) пройдут в семи странах, включая Китай, Россию, Белоруссию и Казахстан, с 28 июля по 11 августа 2018 года, говорится на сайте Министерства обороны КНР.
Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) проведет четыре конкурса: конкурс «Суворовская атака» среди экипажей боевых машин пехоты (БМП), конкурс «Чистое небо» среди ракетных подразделений ПВО, конкурс «Безопасный маршрут» среди инженерных войск и конкурс «Морской штурм» среди корпуса морской пехоты.
В «Суворовской атаке» примут участие восемь команд — из Китая, России, Белоруссии, Казахстана, Пакистана, Ирана, Зимбабве и Венесуэлы. Армения направит своих наблюдателей. Конкурс будет состоять из индивидуальной гонки и эстафеты, а результаты будут подсчитаны путем подведения итогов по таким параметрам, как гонки, преодоление препятствий, преодоление водных препятствий и стрельба.