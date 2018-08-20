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Появились первые фото зенитного комплекса «Сосна» на «Армии-2018»
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Появились первые фото зенитного комплекса «Сосна» на «Армии-2018» 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Первые фотографии уникального ЗРК уже появились в интернете. До этого демонстрировались лишь макеты и эскизы нового комплекса.
На натурных снимках можно увидеть, как расположены пусковые установки с зенитными управляемыми ракетами 9М340 «Сосна-Р», а также системы связи и обнаружения целей. ЗРК «Сосна» предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая крылатые ракеты и управляемые авиационные ракеты, в зоне ответственности: по дальности — до 10 километров, по высоте — до 5 километров.
Комплекс имеет на вооружении 12 ракет с лазерной лучевой системой наведения, что делает их нечувствительными к радиолокационным и оптическим средствам подавления. Максимальная скорость ракеты — 900 метров в секунду. Обнаружение целей осуществляется как с помощью высокоточной оптико-электронной системы, так и в режиме внешнего целеуказания. Экипаж ЗРК «Сосна» составляет два человека.
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